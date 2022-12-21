星期三值得关注的股票

（早报讯）在投资者尝试看开前景不明朗和经济放缓之下，美国隔夜股市中断了连续四天的跌势。不过，交易员仍在评估日本央行允许长期债券收益率上扬所可能带来的影响，主要指数以小涨幅收市。纳斯达克指数微升0.01%，标普500指数上扬0.10%，道琼斯工商指数上升0.28%。

悉尼和首尔股市星期三（12月21日）随美国隔夜股市上扬，分别起1.18%和0.26%。东京股市则延续跌势，下滑0.62%。

新加坡海峡时报指数星期二（20日）收报3253.97点，微跌2.64点或0.08％。

以下是星期三可关注的股票：

1.凯帆药剂（Hyphens Pharma）盘前宣布子公司与Cassiopea S.p.A.签定独家许可和供应协议，获得在东南亚10个国家的独家开发和商业化Winlevi®（clascoterone）cream 1%暗疮膏的权利，权利也包括未来产品的延伸和改进。

2.新电信（Singtel）澳大利亚子公司澳都斯（Optus）对澳大利亚竞争与消费者委员会（Australian Competition and Consumer Commission）反对Telstra与TPG共享网络的安排表示欢迎。委员会认为这项安排将减少竞争，不利澳洲的流动用户。

3.泰国酿酒（Thai Beverage）星期二晚上宣布在泰国成立一个全资子公司ThaiBev Co Ltd，进行酒精和非酒精饮料以及食品企业的投资和服务管理。

4.旅店置业（Hotel Properties）将以6100万元脱售在明苑（Ming Arcade）持有的七个商业单位，买家是Royal Hiranandani公司。这些单位的总分层面积为1774平方米，占明苑总分层面积的54.63％。

5.金光农业资源（Golden Agri-Resources）发布盈利预警，集团预期今年第四季面临公允价值亏损2亿3000万美元（约3亿1140万新元），但第四季和全年仍能够获利。

6.在菲律宾和新加坡双边上市的皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）将公众持股率从15.7％提高到20.1％，这反映了投资者对该股的强烈兴趣，应该会改善股票的流动性。