移民局提醒入境人士 预先提交电子入境卡

（早报讯）年底佳节期间出国人数增多，移民与关卡局提醒所有入境人士预先提交“电子入境卡”，以免耽误通关时间。通过陆路入境我国的新加坡公民、永久居民和长期准证持有者可豁免。

移民关卡局星期三（12月21日）发文告说，电子版的“电子入境卡”（SG Arrival Card）已取代以往纸质的“白卡”。冠病疫情暴发以来，2020年3月起，所有入境新加坡的人士，包括回国的新加坡居民，都须先通过“电子入境卡”的网站申报健康情况才能通关。

入境前，旅客必须在这个网站申报入境信息和健康状况，让当局能够在旅客抵新前通知他们是否须履行居家通知（SHN），同时协助我国的冠病疫情追踪工作。

虽然我国在今年4月起放宽边境限制，但除了通过陆路入境的新加坡公民、永久居民和长期准证持有者，所有旅客仍须提交“电子入境卡”作为额外预防措施，监测可能被带入境的须关切疾病（diseases of concern），包括黄热病和伊波拉等。

为避免耽误通关手续，旅客应在出发前三天内提交“电子入境卡”，新加坡居民的提交过程只须三分钟，外国旅客则须五至七分钟。若健康状况或旅行史在抵新前出现变化，也须重新提交申报最新情况。没有提交“电子入境卡”的旅客，将被要求重新排队办理入境通关手续。

移民局也重申，使用官方平台提交“电子入境卡”是免费的，并提醒旅客不要被提供收费服务、协助提交入境卡的商家和网站误导。这些商家不获移民局认可，若有旅客因使用这类服务而损失钱财，移民局不会承担任何责任。