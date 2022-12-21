本地股市星期三早盘小跌0.2%

（早报讯）美国隔夜股市止跌回升，带动一些亚太股市星期三（12月21日）早盘向好，但多数区域股市仍退低。

本地股市早盘开高0.17%，但在重量级银行股下跌的影响下退低，中午休市时，海峡时报指数小跌6.49点或0.2%，报3247.48点。

全场上升股196只，下跌股166只，交易量达5亿2860万，交易额达3亿2177万元。

海指三大银行股都下滑；星展银行（DBS）下跌0.59%至34.01元、华侨银行（OCBC）退低0.57%至12.22元，大华银行（UOB）的跌幅较小，退低0.32%至30.94元。

其他下跌幅度较大的成份股包括泰国酿酒（Thai Beverage）和星狮物流商产信托（Frasers L&C Tr），分别下跌1.46%和0.88%。

上升幅度较大的股包括DFI零售集团（DFIRG），升幅达2.47%，报2.90美元、凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）上升1.01%至2.01元，而新翔集团（SATS）则升0.71%至2.82元。

日本中央银行出乎意料地允许长期债券收益率上扬的消息，仍在市场余波荡漾。根据彭博社的数据，日本投资者有超过3万亿美元的海外证券和债务，当中一半在美国。交易员因此对日本企业汇回海外股票和债券资金的可能性感到警惕。

截至中午12时，亚太股市主要股市涨跌互见，东京股市跌幅最显著达0.72%、上海和深圳分别下跌0.10%和0.45%，而首尔股市则持平。上升的市场包括台湾、香港和澳大利亚，升幅介于0.03%至1.42%。