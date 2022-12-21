英兰妮：我国今年前三季度对江苏投资额达三年来最高水平

我国今年前三季度对中国江苏省的投资高达21亿美元（28.3亿新元），超过去年全年总额14亿元，为过去三年来最高水平。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮星期三（12月21日）在新加坡—江苏合作理事会（SJCC，简称新苏会）第16次会议上说， 新加坡和江苏省过去五年双边贸易呈上升趋势。今年前九个月贸易额同比增长12.5%，达到128亿美元，增长势头依然强劲。

英兰妮说，新苏在苏州工业园区以及新中南京生态高科技岛等开拓性项目上进行了合作， 使双方建立起多方面的深度合作关系。 从本次会议双方签署的合作备忘录可以看出，新加坡公司在江苏开拓商业利益的热情仍然很高。

英兰妮还说， 新苏会是促进富有成效的伙伴关系的重要有效平台。她很高兴地看到在各项合作上取得的积极进展，包括去年会议上新提出的绿色发展领域。

她说，新苏在绿色和可持续发展上有着共同目标。随着在苏州、南京的合作项目取得积极势头，双方可以在江苏其他地区加强和扩大绿色发展方面的合作。

同时，创新也是新苏另一个高度相关和互补之处，英兰妮认为，创新方面的合作适用于双方都优先考虑、感兴趣的广泛领域，比如先进制造业、生物医学、绿色发展和数字化。

今年的新苏会会议是自2020年冠病疫情暴发以来连续第三年以视讯方式举行，2019年接棒副总理王瑞杰成为新苏会新方部长、并于同年率团前往江苏考察的英兰妮说，此次签署的备忘录项目将在双边合作的坚实基础上，在发展重点保持一致上，把伙伴关系带入了下个阶段，她希望进一步加强新加坡与江苏的联系，并能尽快与江苏省省长许昆林本人见面。

主持此次会议的江苏省省长许昆林说，今年10月召开的中共二十大强调中国将推进高水平对外开放，稳步扩大规则规制、管理标准等制度性开放，加快建设贸易强国，这将为包括新加坡在内的世界各国创造更多市场机遇。也将为包括新加坡在内的全球企业扎根中国、扎根江苏提供最好的舞台。

许昆林还提到中国本月放宽疫情防控推出的“新十条”，指出这是对畅通要素流动、促进经济循环的重大利好，也为新阶段新苏关系高水平务实合作创造了更加有利的条件。

他说，未来两地间的旅游可能逐步恢复，希望双方超前谋划恢复发展的举措，扩大两地游客往来，更好满足两地人民旅游需求。

新加坡人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生在致闭幕词时说，新加坡企业对江苏投资兴趣依然不减，一些龙头企业例如吉宝、胜科、盛裕集团在江苏继续加大投资、拓展业务。同时也看到越来越多新兴及可持续发展领域的项目。

许宝琨以今年6月新加坡与江苏省科技厅共同启动的新苏产业创新合作计划为例，指出双方企业反应热烈，在短短一个月的申报期内共接到了60多家新苏企业的踊跃报名，可见，新苏产业合作基础深厚，科技创新潜能不容小觑。

此次会议新苏双方共签署了13份合作协议，内容涵盖先进制造、可持续发展、技术和创新等领域。