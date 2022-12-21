骑违规个人代步工具 清洁工拒受查撞辅警

（早报讯）67岁女清洁工在路上骑不合规格的个人代步工具，岂料半路遇上执勤的辅警。女清洁工没有遵从指示停下个人代步工具，反将辅警撞倒，再试图搭巴士逃走，星期二（12月20日）下午被判罚款5500元。

这起事件发生在2021年8月23日早上7时20分，地点是德惠道（Teck Whye Avenue）往蔡厝港路的路段。

被告扎哈拉（67岁，译音）案发时是一名清洁工人，面对鲁莽行为危害他人生命安全，以及抵触公路交通法令的控状。

根据案情显示，被告案发时在德惠道上骑个人代步工具，一名52岁的辅警当时在进行执法行动，检查那一带的个人代步工具。辅警从远处就看见被告在路上骑着个人代步工具，却没有戴上头盔，因此站在路中央，指示被告停下来。不过，被告知道自己没有戴上头盔，加上所骑的个人代步工具不符合规格，担心自己要负上刑事责任，于是决定往前冲，结果把辅警撞倒。

居民：乱骑行现象不常见

记者星期三（21日）早上走访德惠道一带，有组屋区居民受访时说，不常看见个人代步工具骑士在马路上乱骑行。陈先生（52岁，司机）表示，附近一些食肆外面经常会有送餐员使用代步工具，但一般上都会守规矩。居民也说，辅警执勤是为了保障公众安全，公众不应该伤害他们。

辅警头撞地多处擦伤

辅警被撞上后，整个人往后倒下，头部撞地，身体蒙受多处伤势。

被告知道自己闯了祸，当场就把个人代步工具弃置在一旁，然后匆忙跑到附近的巴士站，试图搭巴士逃跑。

不过，被告没有得逞，她还来不及搭上巴士，就被其他在场的辅警和陆路交通管理局人员拦住。受伤的辅警事后被送往黄廷方综合医院治疗，他的头部擦伤、下颚挫伤、手脚还有多处擦伤，拿了五天病假。