男子为申请房贷当卜基 赚“薪水”填补公积金

（早报讯）32岁无业男为了获取房贷，加入非法赌博集团当卜基赚钱，让当局以为他是受薪雇员。

被告陈明仁（32岁），面对12项抵触远程赌博法令以及转移赃款的控状。

案情显示，被告在2017年因无业，向一名叫陈志胜的男子说自己在找工作。陈志胜当时经营非法万字票网站，他介绍工作给被告，聘他当卜基，负责找赌客下注万字票和多多。

被告后来被“擢升”，拥有更多权力，所掌管的户头有500万元的额度，底下还有至少两名卜基。

警方在2019年7月28日下午5时22分，于一次扫荡行动中逮捕了被告。

被告隔月6日被保释，但警方在2022年5月10日收到被告是非法万字票网站卜基的情报，再次逮捕被告。

调查揭露，被告在2016年辞去工作，之后一直无业，为了要向建屋局申请房屋贷款，找了陈志胜以及另一名友人帮忙，用犯罪所得填补公积金。

被告在2016年8月至2017年11月间，以及2018年3月至2019年6月间，分别把6600元和1万7824元，交给陈志胜和友人，让他们通过两间不同的公司，为被告填补公积金，让当局以为被告是这两间公司的职员。

被告星期二（12月20日）认罪，案展下个月25日下判。

盼带女儿拜年 求农历年后服刑

被告求情时说，小女儿只有八个月大，希望等到农历新年带女儿拜年后才服刑。

被告母亲是被告担保人，与法官“讨价还价”，希望被告能再迟一点才开始服刑。不过法官表示，案件已经拖了三年多，而且已经通融被告，让他展期服刑。

控方陈词时，要求法官判被告坐牢17至20个月，外加罚款6万元。