我国足球名宿谢文龙逝世 享寿97岁

（早报讯）新加坡足球名宿谢文龙过世，享寿97岁。外号“闪光脚”的他是我国至今唯一一位参加过奥运会足球项目的运动员，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期二（12月20日）在脸书上发文缅怀。

谢文龙在樟宜医院治疗，据《海峡时报》报道，这名足球名宿死于肺炎。他出生于1925年，他曾在1948年加入中国足球队，参加在伦敦举行的1948年奥林匹克运动会。这也是唯一一位参加过奥运会足球项目的新加坡人。

唐振辉在脸书写道：“谢文龙的速度和带球能力在当时很有名，我只能用想象去想当年的他有多好。对于一个热爱足球的人而言，文龙把他最好的时光献给了新加坡，从1950年到1952年，他连续三次赢得马来亚杯金杯。1978年，他重返足坛，成为足总理事会成员，然后成为国家队主教练。”

“虽然我们永远都无法目睹文龙在场上的英姿，但我们可以传递他对足球的热情，以及分享他对我国足坛的贡献。我向文龙的家人致以最深切的哀悼，愿他安息。”

2012年伦敦奥运会开幕的前一年，全球驻外的英国最高专员公署与大使馆举办了倒数活动。英国驻新加坡前最高专员菲利普森（左一）和新加坡时任社会发展、青年及体育部（社青体部）代部长陈振声少将（右一），与手握2012年伦敦奥运会吉祥物的本地体坛名宿古那南及谢文龙（右二）谈笑风生。（档案照）

谢文龙的次子在社交媒体写道，这是他们自1974年之后第一次错过一起观看世界杯决赛。

“尽管我爸爸的身体每况愈下，但他还是告诉我妈妈说他很难过将要离开她。我们会非常想念他，尤其是在家庭聚会上。我再也没有足球专家跟我一起看比赛了，星期天的世界杯决赛是我们1974年以来第一次错过。”

全国奥理会主席陈川仁也在脸书上分享谢文龙年轻时刊登在报纸上的照片，还有和我国运动员的合影。他说：“我们最后一次见到他是在今年4月国际奥委会主席巴赫访问新加坡的时候。我很高兴那时有机会和他聊天。”