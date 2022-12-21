公积金局推出个人规划网站 会员满65岁前可选择CPF LIFE入息

（早报讯）2023年，首届强制加入公积金终身入息计划（CPF LIFE）会员开始领取每月入息。公积金局推出入息规划网站，让会员在65岁前的三个月了解自己的具体入息金额，并从三种年金计划中选择一种。

明年起，年满65岁的新加坡公民和永久居民，要是退休户头存款超过6万元，会自动加入公积金终身入息计划，领取入息直至过世。

这批会员在生日前的三个月会收到纸版信件和电邮，通知他们可上网选择启动入息。会员收到信后，可用Singpass登入公积金局的网站，看到自己退休户头的存款、可选择的三种CPF LIFE计划各自可提供多少入息、特别和普通户头是否还有余额来增加入息、什么时候要开始领入息、每月入息存入哪一家银行户头等等。

要是会员看不懂英文信件，或者有疑问，可跟公积金局预约参加专门为快满65岁会员策划的一对一讲解。

公积金局在2013年开始推行CPF LIFE时，规定1958年及之后出生的人，只要退休存款达到4万元就会自动加入这一计划，而且在55岁时就要选择计划，但是到了60多岁才能领到入息。最初的计划有12种，后来简化成三种。

由于会员不希望那么早决定加入什么计划，人力部在2015年调整了做法，让会员到了领取入息的年龄才选择加入哪一种CPF LIFE，也就是65岁时只要达到6万元存款就自动加入。