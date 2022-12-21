新加坡体育理事会换帅 吴钦华明年接棒

（早报讯）新加坡体育理事会（SportSG）换帅，吴钦华将于2023年2月15日出任候任（designate）执行总裁，同年4月1日正式上任，原总裁林德仁也将在4月卸下帅印。

现年46岁的吴钦华曾当任新加坡通讯及新闻部副常任秘书，主要负责新加坡数字技术基础设施的发展，内容和数据的监管，为新加坡国家信息安全领域做出重要贡献。为应对冠病疫情，他曾在2020年推动小贩、咖啡店经营者和微型零售商采用无现金支付方式，以及培养年长人士的数码知识和提升相关技能。

在加入新加坡通讯及新闻部之前，吴钦华曾在新加坡海军部队服役，并在新加坡武装部队和国防部担任多个指挥和参谋职位，涉及政策和战略、行动、规划、人力资源和海上安全等领域。

在学生时代，吴钦华曾是一名帆船选手，随后出任新加坡帆船协会副主席以及新加坡武装部队游艇俱乐部主席。除了帆船运动，他还热衷于足球、篮球、羽毛球、乒乓球和游泳等体育运动。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉说：“我感谢林德仁多年来为新加坡体育理事会的付出。在他的领导下，新加坡体育理事会在提升本地体育文化方面取得显著进展，同时也为本地居民提供了更多体育相关的项目和服务，让大家能够享受体育并从中受益。”

唐振辉也指出，想要完善本地体育生态系统的目标尚未达成，“林德仁在过去十年的贡献为我们搭建了一个很好的平台，让我们可以继续从中做出改变。”