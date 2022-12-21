逾八成小六考生分配到首选三所中学其中一所

（早报讯）中学分配结果星期三（12月21日）出炉，超过80％的小学离校考试考生获分配进入自己首三所学校的其中一所，情况与往年相近。

数所热门中学的截分点与去年不相上下。同去年一样，今年没有学校出现四分“完美成绩”或五分的截分点。莱佛士女中、美以美女校，以及莱佛士书院开办的直通车课程，截分点皆为六分，是入学门槛最高的学府。

今年的小六考生是第二届在积分等级制下应考的学生。

每名考生报读中学时，可列出六个选项。教育部回复《联合早报》询问时说，超过九成的考生获分配进入他们所选择的学校；超过八成被分配到前三个选择的其中一所，比率与去年首届在积分等级制应考的考生，以及往年考生的类似。

小六会考在2021年改以“八级”的积分等级（Achievement Level，简称AL）来评估学生的学习表现，目的是减少对分数过于细致的区分。

考生每科的积分等级介于AL1至AL8，AL1最优秀。四个科目的积分等级加起来等于考生的总成绩，介于四分至32分。

各中学的截分点是最后一名被录取学生的成绩。教育部曾解释，截分点不是由学校预设，而是取决于每一届学生的成绩和学校选择，每年可能会有不同。

教育部是根据学生的成绩为他们分配中学。当有同样成绩的学生争取最后一个学额，当局会采取其他定夺标准（tie-breaker），包括公民身份和选校排序。当学生各条件都相同，才以电脑抽签决定。

教育部受询时说，今年约一成学生通过电脑抽签分配学额，情况与往年相近。

教育部发言人说，2022年中学分配结果，与往年不相上下，这显示学生和家长在学校时，一般上做出知情的选择，把不同截分点的学校列入选项中，包括那些截分点与孩子成绩相符的学校。