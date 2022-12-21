吉宝在南京收购首个照护式养老设施 进军中国养老市场

（早报讯）吉宝置业（Keppel Land）收购了位于中国南京市栖霞区的一个老年生活社区，首次进军中国养老市场。

吉宝置业星期三（12月21日）宣布，它已通过全资子公司与中国海外发展有限公司达成协议，收购中海位于南京市栖霞区的一座总建筑面积为1万9846平方米的新建成养老设施。这个项目预计在2023年下半年开业，届时将成为一个拥有约400个床位的高端照护式养老机构。吉宝置业没有透露收购价格。

中国是世界上老年人口最多的国家。截至2021年底，中国60岁及以上的老年人约有2亿6700万，而南京常住人口约为942万，其中60岁以上的人口约占20%。

根据吉宝置业对可持续发展的承诺，南京的这个项目将会发展成一个低碳、节能和环保的老年生活设施。除了提供全面的生活照护服务外，这个项目还可以为附近社区居民提供老年日托和居家照护服务。

吉宝置业总裁林儒毅在文告中说：“我们已将老年生活服务确定为公司战略的增长引擎之一，即成为创新和可持续城市空间解决方案的轻资产提供者。”

另外，吉宝置业还在第16届新加坡—江苏合作理事会上签署了两份谅解备忘录，以进一步支持它在南京深化拓展业务。根据第一份谅解备忘录，吉宝置业将与栖霞区人民政府合作，在该区提供高质量的养老服务，包括但不限于照护式养老机构、社区养老服务和居家照护服务。根据第二份谅解备忘录，吉宝置业中国公司和中国海外发展有限公司将在城市升级、养老以及资产开发、运营和管理等领域开展合作。