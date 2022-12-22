星期四值得关注的股票

（早报讯）美国12月份消费者信心指数从11月的101.4大幅上升至108.3，加上美国企业公布的业绩比预期强劲，鼓舞了投资者的士气，带动美国隔夜（12月21日）股市腾涨。纳斯达克指数涨1.54%，标普500指数上扬1.49%，道琼斯工商指数起1.60%。

星期四（22日）亚洲股市开盘随美国隔夜股市上扬，悉尼股市的升幅达0.59%、日本升0.59%，首尔起0.52%。

新加坡海峡时报指数星期三（21日）闭市微涨0.07%或2.22点，收报3256.19点。

以下是星期四可关注的股票：

1.停牌中的无招牌海鲜（No Signboard）星期三晚上披露，将旗下六个非直接全资拥有的子公司进行债权人自愿清盘（creditors' voluntary liquidation）。无招牌指这些公司目前处于休眠（dormant）状态，基于现金流问题和无法偿还到期债务，而决定对子公司进行债权人自愿清盘。预计，这将为2023财年的净有形资产和每股盈利带来正面的影响。

2.茂盛控股（MS Holdings）盘前宣布Kingswin Investment完成对公司的收购后，将在12月28日正式从新加坡交易所除牌。

3.吉宝置业（Keppel Land）宣布，已通过旗下全资子公司与中国海外发展有限公司达成协议，收购中海位于南京市栖霞区的一座总建筑面积1万9846平方米的新建成养老设施。这个项目预计在2023年下半年开业，届时将成为一个拥有约400个床位的高端照护式养老机构。

4.和美置地（Ho Bee Land）发出盈利预警，预计集团截至12月31日的半年和全年净利，与去年同期相比会大幅下降。