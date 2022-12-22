应用材料公司将斥资6亿元兴建新绿地设施

（早报讯）美国半导体设备和服务供应商应用材料公司（Applied Materials）推出“2030年新加坡发展”计划，斥资6亿元在淡滨尼建设一座契合可持续发展理念的新“绿地”设施（greenfield facility），预计2024年竣工。

应用材料公司在1991年进驻新加坡，视我国为东南亚战略枢纽，目前在本地聘雇超过2500名员工。集团从2010年开始在本地从事生产。新加坡生产基地是集团在美国之外，最大规模的设施，占集团全球半导体设备产出贡献的一半。

应用材料公司星期四（12月22日）公布“2030年新加坡发展”计划，以及举办新绿地设施的动土仪式，出席嘉宾包括贸工部长颜金勇、经济发展局主席马宣仁医生和应用材料公司集团总裁迪克森（Gary Dickerson）。

根据应用材料公司的“2030年新加坡发展”计划，集团立志下来八年强化全球制造和研发能力、扩大新加坡科技生态系统合作伙伴，以及提升本地劳动。

新绿地设施将作为办公室和生产基地，并设有采纳工业4.0解决方案的净室。该设施使用低碳水泥兴建，楼顶建有面积10万平方英尺的太阳能板系统。此外，厂内所有工艺用水会再循环使用，透过先进建筑管理系统来优化资源使用。