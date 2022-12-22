全球晶片需求锐减 美国制造商美光科技宣布裁员

（早报讯）全球晶片需求大跌冲击晶片制造业，收入锐减的美国大型晶片制造商美光科技（Micron Technology）宣布削减10%的员工。

公司在全球有大约4万8000名员工，在新加坡设有三间生产设施、一间检测与组装工厂，以及一间科技中心。公司也在本地开设服务中心，为在新加坡和亚太区的客户服务。

截至星期四（12月22日）中午，美光科技在新加坡的公司还未回复《联合早报》关于裁员的询问。

根据外电报道，公司在星期三（21日）宣布一系列削减成本措施，包括在明年减少10%的人手，以缓解收入骤降带来的冲击。削减人手的目标将通过裁员和员工主动辞职达成。

全球通货膨胀高涨和难以预测的经济前景，导致消费者打消购买个人电脑和手机的念头，晶片需求在不到一年的时间里锐减。购买晶片用于生产电脑和手机的业者，面对拥有大量库存的困境，因此减少订购晶片。

公司预测，本季度与公司重组相关的费用为3000万美元（约4042万新元），其中包括减少在生产设施方面的投资，以及其他削减成本计划。

公司刚公布的2023财年第一季盈利和收入都不如市场预期，公司预测本季度的每股亏损将会扩大。

美光科技总裁兼执行长梅罗特拉（Sanjay Mehrotra）说，晶片制造业正面对13年来最严重的供过于求的情况。他预计，本季度的库存会达到高峰，然后回落。到了明年中，客户的产品库存料会回到较健康的水平，而公司的营收预计会在明年下半年改善。