星期四本地股市早盘攀升0.58%

（早报讯）美国隔夜股市受到利好消息鼓舞交出漂亮成绩单，带动亚太股市星期四（12月22日）早盘全面向好。

本地股市早盘开高0.27%之后继续走高，中午休市时，海峡时报指数上涨18.87点或0.58%，报3275.06。上升股292只，下跌股146只，交易量达4亿4687万，交易额达3亿3319万元。

美国12月份消费者信心指数从11月的101.4大幅上升至108.3，加上美国大企业公布的业绩比预期强劲，鼓舞了投资者的士气，美国三大指数都以超过1%的涨幅收盘。

SPI Asset Management管理合伙人英尼斯（Stephen Innes）指出，投资者正在找寻迹象，以了解美国是否走向衰退或美国联邦储备局成功实现软着陆，有利的消息就在这个关键时刻出现。

英尼斯说：“市场相信2023年将步入正轨，包括联储局在通胀改善的情况下减缓利率升幅。”

海指成份股也几乎全面报喜，丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）上升1.28%至1.59元、吉宝企业（Keppel Corp）起1.78%至7.42元、丰益国际（Wilmar）上升1.46%至4.17元。

下跌的成份股有三只。怡和控股（JMH）退低1.17%至50.52美元、新翔集团（SATS）下滑0.71%至2.80元、香港置地（HongKong Land）则跌0.63%至4.71美元。

亚太股市全面上扬。主要股市的涨幅介于0.47%至2.75%，香港股市升幅最猛，达2.75%，涨幅相较落后的是日本，升幅是0.47%.