国大心脏中心将为1000名本地年长男性做免费主动脉检查

（早报讯）主动脉瘤虽不常见，却可能致命，其中以65岁以上男性的患病风险最高。为提高人们及早检测主动脉疾病的意识，国立大学心脏中心将在明年初展开本地首个大规模的主动脉疾病检测计划，参与计划的1000名公众可免费接受一次主动脉超声波扫描检测。

主动脉是人体最大的血管，可分为胸主动脉和腹主动脉，主要将含氧血液从心脏输送到各个器官。主动脉瘤（aortic aneurysm）指的是主动脉异常扩张肿大，导因包括高血压长期控制不良，或动脉粥样硬化，导致主动脉血管壁变弱而容易爆裂。

国大心脏中心每年治疗上百起主动脉疾病相关病例，当中约八成是男性。由于患者多数时候没有症状，这类心脏疾病往往会出现诊断不足或延误诊断的情况。等到出现血管壁爆裂等紧急情况时才发现主动脉瘤，可能为时已晚。

国大心脏中心血管外科主任兼高级顾问医生达马拉杰（Rajesh Dharmaraj）说，主动脉疾病在亚洲的整体发病率为1.3％。“主动脉瘤爆裂的患者，大部分都无法存活。若能及早发现并及时治疗，存活机会将大大提高。”

参与这项检测计划的公众，必须是主动脉疾病的高风险群，即65岁以上的男性，有吸烟，并患有高血压或冠状动脉疾病。他们在参与计划前，须到国大心脏中心接受一次主动脉超声波扫描，之后也会收到检测报告。

国大心脏中心将透过心脏科医生和综合诊疗所转介，招募符合条件的患者参与计划。有意参与的公众，可拨打询问热线89384677，或电邮aortic_ centre@nuhs.edu.sg。