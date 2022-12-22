O水准作弊案前校长弃保逃 当局申请国际通缉令

（早报讯）O水准作弊案，教育中心前校长四年刑期上诉失败后弃保潜逃，当局将申请国际通缉令，指她已经逃出境外。

《新明日报》之前报道，傅媛聂曾是Zeus教育中心的校长。她在2016年串谋侄女傅敏协助考生在O水准考试中作弊，2020年被判欺骗罪成，分别判坐牢四年和三年。

她们不服判决，上诉至高庭及最高法院上诉庭屡屡失败后，法院允许她们在今年10月7日开始服刑。然而，傅媛聂却没有报到，至今下落不明。法院对她发布通缉令。

案件星期四（12月22日）早上在国家法院审理。控方提出申请，请求法官改变通缉令，将通缉令的执行范围扩展到境外，让当局能够在境外将她逮捕。

主控官说，当局并不知道傅媛聂逃到了哪个国家，但会通过国际刑警申请“红色通报”通缉令。目前为止，“红色通报”上有九名新加坡仍在追捕的通缉犯，包括涉嫌在2014年以20刀谋杀钱币兑换商的手机店前职员卢顺毅。

侄女傅敏已开始服刑

早前的审讯揭露，Zeus教育中心在2016年向每名学生收取8000元的订金与1000元的入学费，承诺帮助他们考入理工学院，若不及格就全数退还。

在上考场的数小时前，傅媛聂、傅敏与另一名补习教师冯日文让学生把肉色的蓝牙耳机藏在耳内；傅媛聂的友人陈家燕或傅敏则以私人考生名义参加考试，再用手机将考卷内容发送给其他同伙，由他们整理出答案后，发送给戴着耳机的学生。