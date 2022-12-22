业者：购物券助增加生意 邻里超市仍面对四挑战

（早报讯）新一轮要发放给每户家庭的300元邻里购物券，邻里商店和大型超市各可使用一半，为商家和消费者带来“双赢局面”。不过，有邻里超市业者指疫情下和大型超市相比，仍面对四挑战。

政府下月3日起将发放第三轮社区发展理事会邻里购物券，每户家庭可一次过获得300元，其中150元可用在大型超市，另外150元则可照旧在邻里商店和小贩中心使用。

这是政府第一次把大型超市纳入邻里购物券的消费范畴，帮助本地家庭缓解生活费上涨压力，同时继续提振邻里商店和小贩生意，打造“双赢局面”。

不过，受访邻里超市业者坦言，在经营上面对四挑战：进口成本和人力成本皆上扬、商品种类受限，以及水电和杂费涨价。

全岛拥有18家邻里迷你超市的“福田超市”老板陈先生（53岁）告诉《新明日报》，前两轮的邻里购物券为生意带来5％的增长。他说，大型超市通过批量进货压低成本，提供的商品种类也更多。“我们所剩的优势就是更靠近居民住家，会尽量跟顾客打好关系，更亲切一点。”

“随着零售业落实渐进式薪金模式，人力成本大幅度增加，生意额受到经营成本增长的压力，利润越来越小。”

经营两家邻里超市的Angel Supermart负责人陈文发说，迷你超市的进货成本比大型超市来得高，小本经营面对诸多挑战，只能通过忠实顾客计划以及客制化来吸引熟客。

邻里超市Ace Minimart老板拉菲克（Rafique）受访时说，前两轮邻里购物券让迷你超市的生意增加20％到30％，但由于进货成本不断上扬，迷你超市相对大型超市正逐渐失去商品价格优势。他举例说，一包售价15元8角的大米，大型超市可能卖15元，“它们有能力把价格压低，迷你超市只是小本生意，几乎没有条件跟供应商议价。”

他透露，迷你超市也面对水电和杂费上涨的挑战，2020年平均每月水电费为2000元左右，目前已涨到3200元左右。

“希望政府能够看到小成本生意的艰难，给予业者更多津贴和帮助。”