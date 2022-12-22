本地股市周四起0.41%

（早报讯）美国12月消费者信心强于预期，投资者重拾乐观情绪，预料美国即便陷入经济衰退也会比较轻微，促使华尔街隔夜股市上扬，并带动除了中国以外的区域股市走高。

新加坡海峡时报指数星期四（12月22日）起13.34点或0.41%，闭市3269.53点。

区域股市普遍上扬，香港和台湾领涨，分别上扬2.71%和1.47%。上海和深圳则分别下挫0.46%和0.33%。

本地股市全场成交量8亿6699万股，总额7亿4300万元。整体上升股309只，下跌股199只。

海指成分股升多跌少，20只上扬，五只下跌，五只持平。

吉宝企业（Keppel Corp）和丰益国际（Wilmar）领涨，前者起1.51%，报7.40元，后者起1.46%至4.17元。

领跌的是香港置地（Hongkong Land）和怡和控股（JMH），前者跌1.69%至4.66美元，后者跌1.06%至50.58美元。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员郑博仑接受《联合早报》访问时说，由于华尔街隔夜股市上涨，以及亚洲股市在星期四表现良好，带动我国股市走高。

美国隔夜股市上扬可能是由于12月份消费者信心指数强于预期，这令投资者再次乐观地认为，即将到来的衰退可能比预期轻微。

他指出，从本周的表现来看，由于交易活动即将在来临的圣诞节假期减少，海指本周很可能横摆，除非在某种利好消息推动下，全球股市出现“圣诞老人涨势”（Santa Rally）。

展望海指今年接下来的表现，他预料将主要取决于全球风险情绪，尤其是美国的风险情绪。他也将关注来自美国、中国和其他主要地区的关键数据点和事件。