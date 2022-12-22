过去六年 53人买组屋却不住被惩罚

（早报讯）从2017年至2022年11月，共有53名政府组屋屋主因在最低居住年限期间，没有亲自入住单位遭建屋发展局执法对付，其中21个组屋单位被强制收回，其余屋主则接获书面警告和罚款。

建屋发展局星期四（12月22日）答复《联合早报》询问时指出，知晓有“空置”的预购组屋在公开市场上求售，包括媒体报道的个案，并透露在新闻见报时，已在调查相关单位。

义顺51街第505A座组屋一个1206平方英尺的五房式角落单位，近期以69万元在房地产销售平台PropertyGuru求售引起争议。根据房屋经纪所张贴的照片显示，单位处于“原装”状态，不仅空无一物，客厅没铺地砖和安装灯具，甚至连厕所马桶盖的塑料包装都未拆除。

据知这个2014年完工的组屋单位，由一对夫妻以低于40万元的价格购入，但因和家人一起住在有地房产，单位一直空置。事发后，有关求售广告已下架，无法搜寻。

建屋局发言人透露，每月会进行约500次抽查，以确保没有非法出租组屋等违反规定行为。此外，如果他们收到涉嫌违规的投报，包括屋主在没有自住情况下出售单位，除会彻底调查，也将毫不犹豫采取执法行动。

根据规定，购屋者向建屋局购买组屋后，须满足五年的最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP）后，才可转售，而黄金地段组屋则是要住满十年。最低居住年限是从屋主领取钥匙后开始算起，但不包括屋主没入住时间。

国家发展部长李智陞日前也在脸书贴文指出，预购组屋的屋主一定要亲自入住，不能将单位空置五年后，再放到公开市场转售。他指如果屋主无法满足最低居住年限，有关单位要归还给建屋局，之后建屋局会把单位列为剩余组屋，开放供其他购屋者申请。