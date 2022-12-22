珍珠大厦和乐洋村的集体出售皆找不到买家

（早报讯）牛车水珍珠大厦（People's Park Centre）和乐洋村（Loyang Valley）的集体出售都没有成功，成为今年集体出售找不到买家的新例。

这是珍珠大厦这个99年地契综合发展项目第二次尝试集体出售，但运气依然不够。它在上调保留价至18亿元后成功取得至少八成业主支持，在今年7月6日推出市场招标。招标活动在8月18日截止，但没有吸引到任何竞标。它后来于11月8日以同样的保留价再次推出招标，按这个保留价计算，地价相当于容积率每平方英尺2620元，包括差价溢价（differential premium）和把地契期限重新提高到99年的溢价。

根据《商业时报》报道，业者相信牛车水珍珠大厦对发展商的难度在于它的高价码，尤其当建筑成本日益上升。这个项目曾在2019年先后以13亿5000万元和15亿元的保留价寻求业主支持集体出售，但都无法争取到足够的支持。

另一方面，位于罗央道的私宅项目乐洋村是在今年10月20日首次推出集体出售，预示价为9亿8000万元。它在2018年曾以7亿5000万元保留价寻求业主支持集体出售，但无法争取到足够支持。

今年有37个项目推出市场集体出售，只有12个项目成功找到买家。