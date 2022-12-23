星期五值得关注的股票

（早报讯）美国隔夜股市终止了两天的升势，星期四（12月22日）交易结束时以大跌幅收场。

美国星期四公布的领取首次失业救济金的人数比预期来得少，以及第三季的国内生产总值增长3.2%都显示美国经济仍然强劲，可以承受更多的收紧政策。强劲的经济数据再次加大市场对利率继续攀升的担忧。

纳斯达克指数下挫2.18%，标普500指数跌1.5%，而道琼斯工商指数则滑落1.05%。

受美国隔夜股市影响，亚洲股市星期五（12月23日）一开盘就跌，悉尼股市下跌0.93%、日本0.89%、首尔跌1.02%。

新加坡海峡时报指数星期四攀升0.41%或13.34点，收报3269.53点。

以下是星期五可关注的股票：

1.胜科工业（Sembcorp Industries）盘前宣布已经完成发展东南亚最大的能源储存系统（Energy Storage System）。胜科工业今年六月接到新加坡能源市场管理局委托，在裕廊岛发展285兆瓦时的能源储存系统。这个系统会增加公司的收益但预计不会对今明两年财政年的每股盈利和净资产值有重大影响。

2.珍宝餐饮集团（Jumbo Group）星期四晚上宣布在柬埔寨金边开设第一家特许经营海鲜餐馆。餐馆坐落在新开的大型商场里面，面积达6200平方英尺，可容纳四间贵宾房和146个座位。

3.德加拉集团（Thakral Corporation）宣布成为BillionBricks的主要投资者。BillionBricks是发展净零家庭和社区的本地起步公司，刚完成由德加拉领投的245万美元（约333万新元）种子轮融资；另一个投资者是法国能源集团ENGIE。

4.长成控股（Tiong Seng）闭市后披露，它为TSky Development建造的位于巴慕乐路（Balmoral Road）的斯隆豪苑（Sloane Residences）已取得临时入伙准证。该豪华公寓是长成控股和它占股60％的式佳国际（Ocean Sky International）的合资项目，共有52个单位，已售出近90％，平均售价为每平方英尺2907元。

5.林增控股（Lum Chang）争取到华业集团（UOL）旗下UOL Property Investments的一份总值为1亿1000万元的合约，将在乌节路建造一座19层楼高的酒店，明年4月开工，36个月内完成。