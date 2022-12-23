巴西立地铁站新转向轨启用后 尖峰时段每小时可多载9000人

（早报讯）巴西立地铁站的转向轨在2024年中启用后，地铁东西线每小时就能有多20％的列车穿行，尖峰时段可接载多9000名乘客。

陆路交通管理局在2019年开始动工建造新的转向轨，方便列车更快地转换到另一条轨道继续行驶。与现有的转向轨相比，新的转向轨将包括能让列车更有效率地转换行驶方向的交叉轨道。由于巴西立站是地铁东西线的终点站，抵达巴西立站的列车将能更快掉头，改往西部方向行驶。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（中）星期四到现场视察工程进度时与客工合照。（取自张志贤脸书）

目前在尖峰时段，东西线每小时最多只能有30列列车穿行。转向轨建成后，列车数量会增加20％至36列，到时候每小时就能接载多9000名乘客。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期四（12月22日）连同同是白沙－榜鹅集选区议员的陈国明和沙礼尔到现场视察工程进度。他之后在脸书贴文说，最后一批巨型桥梁段已于当天铺好。

转向轨由36条桥梁段衔接起来，每条重达260公吨、25公尺长。一些桥梁段先在马来西亚怡保预制，再运至我国，之后由特别运输设备运往工地。

由于转向轨横跨巴西立第3通道的路段，为了减少对周围交通的影响，团队特地选在深夜时段施工。

张志贤说，建筑团队下来会展开交叉轨道和信号系统等方面的建设和安装工作，这项工程预计会在2024年中竣工。