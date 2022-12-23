伤风感冒药需求增 职总平价限每名顾客最多买四盒班纳杜和Nurofen药品

（早报讯）职总平价集团限制公众购买班纳杜和Nurofen药品，每名顾客购买的班纳杜和Nurofen药品总数不能超过四盒。

职总平价集团旗下所有品牌，包括150家平价超市、120家平价Xpress和雀喜（Cheers）便利店，以及超过70间仁益药房（Unity）等已从星期四（12月22日）起落实上述限购措施。

集团发言人说，过去一周，集团发现治疗发烧、感冒和伤风的药物销售有所上升。同一时期，抗原快速检测仪和口罩的销售也微增。配合卫生部最新建议，吁请公众适量购买药品，集团会对所有班纳杜（Panadol）和Nurofen药品采取限购措施。

每名顾客无论如何搭配，所购买的班纳杜和Nurofen药品总数不能超过四盒。

发言人也提到，他们也提供其他牌子的发烧、感冒和伤风药，确保公众可购买到所需的药物和保健产品，并吁请顾客只购买他们个人所需的产品数量。

另外，经营冷藏公司（Cold Storage）、巨人超市（Giant）和佳宁药房（Guardian）等业务的DFI零售集团发言人星期四回答《联合早报》询问时说，他们注意到发烧药需求上升，但所有佳宁药房仍可购买到扑热息痛（paracetamol）和退烧药。集团目前没有采取限购措施，但吁请公众只购买所需药品。

DFI零售集团会密切关注情况，并同供应商合作确保佳宁药房有足够的扑热息痛和退烧药供应。