政府推出淡滨尼综合项目和登加执行共管公寓地段供招标

（早报讯）政府推出一幅位于淡滨尼的综合发展项目地段和一幅在登加的执行共管公寓地段供招标，一共能提供近1700个住宅单位。

建屋发展局星期五（12月23日）发表文告宣布推出两幅政府售地计划的正选名单地段。

位于淡滨尼11道的综合项目地段除了私宅和零售店之外，还会包括巴士转换站、民众俱乐部和小贩中心。

地段面积为5万零680平方公尺（54万5512平方英尺），预计可建造1190个私宅单位，建筑总楼面面积最高可达12万6700平方公尺（136万3787平方英尺）。若建筑的每层楼高3公尺，最高可建造21层楼。

地段靠近建造中的淡滨尼北地铁站和淡滨尼北综合诊疗所。

建屋局也同时为种植园弄（Plantation Close）的执行共管公寓地段展开招标。

这幅能供应495个单位的地段，占地1万6441平方公尺（约17万6972平方英尺），总楼面面积可达4万6036平方公尺（49万5527平方英尺）。

两幅地段都属于99年地契。

值得注意的是种植园弄地段将是第一幅采用改良版“设计概念与价格收益”（Concept and Price Revenue）竞标机制的地段。

参加竞标者提交了根据模块化建筑（Prefabricated Prefinished Volumetric Construction，简称PPVC）方法建造项目的竞标书后，可选择提交第二份采用其他效率更高建造方法的竞标书。这些方法可能是结合多种建造科技，或非PPVC技术。

PPVC竞标书将能自动接受竞标评估，但第二份采用其他方法的竞标书，则需要提交文件来说明这些技术的可行性。竞标者不用呈交详细的概念设计提案。

由建设局（BCA）率领的地段发展概念评估委员会，将评估第二份竞标书的发展计划是否能达到提高生产力的要求，以及所采用的技术是否能与PPVC技术达成同样效果。评估完成后，才能决定第二份竞标书是否能与PPVC竞标书一同参加竞标。

淡滨尼11道和种植园弄地段的招标截止日期为明年6月27日中午12时。同时截止招标的还有于本月初推出市场的滨海花园巷（Marina Gardens Lane）地段。