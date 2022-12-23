本地股市星期五早盘下跌0.44%

（早报讯）强劲经济数据影响下，美国隔夜股市下跌，亚太股市星期五（12月23日）早盘的表现疲软。

本地股市星期五早盘低开0.35%后继续往南走，中午休市时，海峡时报指数滑落0.44%或14.29点，报3255.24点。

亚太股市也一片红，主要股市的跌幅介于0.56%至1.43%，首尔股市跌幅最猛，达1.43%，跌势较缓和的是香港股市，滑落0.56%. 上海股市持平，深圳小升0.07%。

美国星期四（12月22日）公布的领取首次失业救济金的人数比预期来得少，第三季国内生产总值增长3.2%也比10月预期的2.6%强劲，显示美国经济仍然有韧性，可以承受更多的收紧政策，因此再次加大市场对利率继续攀升的担忧。

分析认为，美国消费者的购买力比市场估计的强劲，或许要等到明年中消费者耗尽积蓄后才能见到消费缓和。

TD证券全球利率策略主管米思拉（Priya Misra）在接受彭博社访问时说：“我们认为明年5月前，联储局将继续调高利率直到5.5%。虽然经济衰退在望，联储局会因为通货膨胀居高不下而延迟放缓加息。”

海指早盘交易量达3亿1713万股，交易额达2亿3944万元，上升股171只，下跌股236只。

海指成份股跌多升少，跌幅最大的是香港置地（HongKong Land），跌幅达1.93%，报4.57美元；城市发展（City Development）跌1.56%至8.23元；凯德综合商业信托（Capitaland Integrated Commercial Trust）下滑1.49%至1.99元。

上升股包括皇胜酿酒厂（Emperador Inc.），上升2%至0.51元，新翔集团（SATS）起1.42%至2.86元，以及星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）上涨0.89%至1.14元。