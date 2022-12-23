11月份核心通胀率报5.1％ 与10月份维持不变

（早报讯）新加坡金融管理局和贸工部在星期五（12月23日）发布的最新通货膨胀数据显示，我国11月份核心通胀率报5.1％，与10月份核心通胀率维持不变。这主要是因为服务费、电费与燃气费的较小增长，被零售和其他物品的较大增幅所抵消。

数据也显示，包括私人交通和住宿成本的11月份整体通胀率报6.7％，与10月份同样维持不变。

文告说，我国11月整体通胀率保持稳定，核心通胀率保持不变，而私人交通和住宿通胀率则略有下降。

环比而言，11月份核心通胀率上扬0.2％，整体通胀率则上扬1%。

文告指出，主要经济体的需求已显露疲软状态，而供应链摩擦也逐步缓解。能源和食品商品的价格已从今年早些时候的高点回落。但由于供应限制依然存在，导致价格维持坚挺。此外，主要发达经济体的劳动力市场仍然紧张，造成工资压力维持强劲。

在这背景下，当局预计核心通胀率下来几个季度保持高位，直到2023年下半年，随着国内劳动力市场紧张状况缓解和全球通胀缓和，才会较明显地放缓。

金管局和贸工部预测，今年全年的整体通胀率和核心通胀率分别为6％和4%，明年在计入消费税增长的因素后，整体通胀率和核心通胀率则分别为5.5％至6.5％，以及3.5%至4.5%。