男子设网上赌博 七天收逾40万赌注

（早报讯）男子通过手机应用开赌，让赌客上网玩扑克牌，短短七天内收40万7373元赌注，赚取8000元收入，被判坐牢18个月，罚款2万元。

根据判词，被告是25岁的郭申忠（译音），承认一项远程赌博法令的控状。

案情显示，被告2017年在一个名为“PPPoker”的手机应用，开设一个网上俱乐部，并在隔年4月，聘请一名叫“大卫”的男子为俱乐部的经理。

“大卫”负责召集赌客上俱乐部玩扑克牌和发筹码给赌客，一元等于一个筹码。被告与“大卫”也会通过经纪召集赌客，以抽成方式赚取利益。

警方在着手调查案件时，先逮捕一名经纪，经纪向警方透露“大卫”是他的经理。警方迅速逮捕“大卫”，他在接受调查时，抖出被告才是“主谋”。

警方根据线索，2018年9月26日，在樟宜机场逮捕被告。

警从被告身上搜出8000元

调查揭露，俱乐部一共有175名赌客，俱乐部在2018年9月1日至7日间，共接收40万7373元赌注。

被告从“大卫”身上可抽成10％，警方从被告身上搜出8000元。

庭上揭露，被告是家中独子，在2021年2月报读新加坡管理学院（Singapore Institute of Management）经济和商业课程，并于2022年2月申请停学。

被告不满刑罚，提出上诉。