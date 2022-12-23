税务局：以消费税为名不合理涨价商家会被调查

（早报讯）消费税即将在明年1月1日起调整至8%，国内税务局提醒商家在调整价格时要保持透明和解释理由，不可误导消费者。一旦反牟利委员会发现商家以消费税为借口，不合理涨价，会展开调查。

国内税务局星期五（12月23日）在网站上上载通告，指注意到一些商家因消费税即将调高1%，及考虑到更高的原料和营运成本，上调价格或服务费，却将涨价理由推给消费税。

“在消费税税率上调之前，政府希望提醒商家，在向消费者传达任何价格上涨的原因时，要保持透明。企业应解释价格、费用上涨的主要原因，而不是向消费者歪曲情况，将消费税上涨说成是价格涨价的主要或唯一理由。”

通告也指出，反牟利委员会（Committee Against Profiteering，简称CAP）严正看待任何以消费税为借口，不合理涨价的事件，一旦接获反馈，将展开调查。

副总理兼财政部长黄循财11月在国会披露，从今年4月至10月，反牟利委员会收到140项反馈，其中7项涉及消费税虚假陈述的指控，经调查后，证实这七个商家有合理涨价理由。

黄循财今年2月发表2022财政年预算案声明时，宣布重新启动反牟利委员会。由13人组成的反牟利委员，以贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲为首，委员会主要职责是调查和消费税有关的不合理涨价反馈，重点会放在本地家庭经常消费或使用的日常用品上。

公众若发现商家以消费税之名不合理涨价，可通过反牟利委员会网站www.cap.gov.sg投报，所需资料包括个人联系、商家和产品信息及价格。