利率担忧使各地股市滑落 新加坡股市周五收跌0.36％

（早报讯）美国经济数据强劲引起市场的利率担忧，亚太股市星期五（12月23日）普遍跟随隔夜美股下滑，新加坡股市的海峡时报指数相对稳定，长周末来临前收跌11.83点或0.36％，闭市报3257.70点。

随着美国纽约隔夜股市三大指数星期四（12月22日）显著下跌1％至2％，东京和首尔股市星期五各跌1.03％和1.83％，悉尼、香港、上海和深圳股市则跌0.65％、0.44％、0.28％和0.28％。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“虽然年底的节日期间，股市一般不会出现太大的波动，但最近的情况并非如此。美国第三季国内生产总值（GDP）的最终数据，引发了美国股市主要指数的下行反应，低成交量的交易环境可能加剧了抛售。除了GDP数据的大幅上调之外，股票看涨者也对个人消费出乎意外的增长感到不安，这反映了家庭支出的增加，并削弱了美国联邦储备局抑制需求以遏制价格上涨的目标。因此，对美国联储局继续保持鹰派立场的预期导致对利率敏感行业的股价表现不佳，也促使日经指数和韩国KOSPI等科技股比重较大的指数表现疲软。”

他说：“海峡指数相对来说更有韧性，主要是依靠它的价值型成份股，这些股票在经济低迷时期通常更受欢迎，可以起到一些缓冲作用。中国股市继续让人感到欣慰，当局将重点转向经济增长的做法在本周得到进一步验证。本周初，中国国务院表示，中国将加大力度实施有利于经济增长的措施，为房地产行业提供更多的融资渠道，在2023年进一步实施财政支持，并建立中美合作的平台公司审计监督机制。”

新加坡股市星期五整体交易量减至7亿3060万股，交易总值大减至4亿8400万元。全场上升股222只，下跌股282只。

30只海指成份股当中，多达18只股价下跌，9只上涨，3只持平。星展集团控股（DBS）收报34.04元，跌0.67％。跌幅最大的是香港置地（Hongkong Land），股价跌1.93％，闭市报4.57美元。