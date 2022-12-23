本地首九个月发生118起酒驾交通事故 1249人酒驾被捕

（早报讯）2022年首九个月，本地发生118起因酒驾导致伤亡的交通事故，涉嫌酒驾被捕的人数则为1249人，比2021年同期的104起及1088人有所增加。

尽管如此，这一数据依旧低于冠病疫情前。2019年首九个月，因酒驾发生的交通事故为123起，被捕人数为1495人。

上述数据是内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授，于星期五（12月23日）出席杜绝醉酒驾驶运动（Anti-Drink Drive Campaign）推介活动致辞时透露的。

费绍尔在致辞时也强调了酒驾的危害。他指出，饮用酒精会导致驾驶者头脑变迟钝，削弱判断力，即便饮用少量的酒精也会增加事故发生的可能性。但仍有驾驶者低估酒驾的危害，选择喝酒后驾驶，这无疑是在“玩火”，不仅危害驾驶者本身安全，也威胁到其他公路使用者的安全。

他以8月发生在旧裕廊路的严重车祸为例。当时，一名罗厘司机开车时出车祸，造成两名年轻人失去生命。司机被怀疑酒后驾驶被捕，他的驾照被吊销，罗厘也被扣押，相关的调查仍在进行中。

费绍尔提醒所有驾驶者，特别是在庆祝年底佳节期间，切勿喝酒驾车。一旦饮酒后，考虑使用其他交通方式，选择代驾服务或搭乘公共交通等。

杜绝醉酒驾驶运动是由交警和新加坡公路安全理事会联办，教育公众酒驾危害，提醒公路使用者安全驾驶。