【亚细安足球锦标赛】我国3比2逆转险胜十人缅甸 旗开得胜

（早报讯）“雄狮”新加坡国家足球队星期六（12月24日）在惹兰勿刹体育场举行的三菱电机杯亚细安足球锦标赛B组小组赛中有惊无险，3比2险胜最后少一人的缅甸，取得开门红。

缅甸上一场0比1惜败给马来西亚，而新加坡则轮休。雄狮曾在去年亚细安锦标赛和2022年6月的亚洲杯外围赛与缅甸同组，并取得3比0和6比2大胜，占据心理优势。

但这场比赛并不容易，先进球的是缅甸，担任队长的左边锋貌貌伦在第34分钟于反击中无人盯防，接到队友的传球后把球推射入远角。

在雄狮首席射脚伊山范迪受伤退赛的情况下，他的弟弟伊尔汗没有让人失望。他在第45分钟接到左翼卫范胡申送出长传球，高高跃起头球破门，继上周在友谊赛对垒马尔代夫取得个人国际赛首球后，再度进球，而且两个进球的过程和助攻者如出一辙。

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下半场开始仅四分钟，我国就取得领先，中场沙赫的远射被缅甸门将挡了一下后进入网窝。

雄狮的中后场本场发挥并不稳定，缅甸在第66分钟把握住我国替补后卫斯图尔特的解围失误，由貌貌伦一脚凌空低射，梅开二度扳平比分。

不过，形势不太妙的雄狮还是在八分钟后重夺领先。首次参赛的门将再富开球直接到对方禁区，缅甸两名后卫和门将都没有碰到球，竟就这样让沙华左脚怒射得分。

第79分钟场上发生争执，缅甸后卫南达觉被沙赫凶狠铲倒后相当不满，和后者起冲突。两队球员互相推搡，结果南达觉被裁判罚下场。尽管少一人，但缅甸最后10分钟还是有不少射门机会，但都失之交臂。

我国幸运拿下首胜，下星期二（12月27日）在客场对垒老挝。缅甸则吞下二连败，出线机会渺茫。