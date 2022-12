【亚细安足球锦标赛】我国3比2逆转险胜十人缅甸 旗开得胜

🎦 #SGPvMYA 𝗛𝗜𝗚𝗛𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗦 🇸🇬 Singapore 3⃣-2⃣ Myanmar 🇲🇲 A blockbuster of a game in the #AFFMitsubishiElectricCup2022 just about goes The Lions' way 🦁 #BeTheGameChanger