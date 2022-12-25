本地知名女网红 迎来圣诞男宝宝

（早报讯）从校园爱情到婚姻殿堂，相爱的第十年，他们在圣诞节这一天迎来了两人的第一个爱情结晶。

2022年12月25日清晨约5时，一名约2.7公斤的圣诞男宝宝在康盛医疗中心出生，父母为宝宝起名林卓睿。

宝宝的母亲杨梦珺（Mongchin Yeoh，29岁）是一名在社交媒体上有近30万粉丝的博主，她和丈夫林马蒂亚斯（Matthias Lim，31岁，银行职员）在五个月前于Youtube上宣布怀孕的视频，至今已有超过8万次的播放量。

宝宝的预产期原本在1月上旬，杨梦珺受访时告诉《联合早报》，她在平安夜早上入住康盛医疗中心，整个生产过程非常顺利，从进产房到宝宝出生大概只花了十几分钟的时间。

她说，宝宝顺利诞生是她和丈夫最好的圣诞礼物，她将永远记住这一天。“我和孩子的爸爸一直在讨论孩子的出生，但没有什么比把宝宝抱在怀里更好的了。”

杨梦珺说，因为自己有一个姐姐、一个妹妹，所以一直很希望家中能添一个男孩。产检时知道怀的第一胎就是男孩子，让她非常开心。

作为新手妈妈，杨梦珺怀孕期间经常在网上看别人的分享，了解从怀孕到生育的过程，从中学习育婴知识。进产房前，她也叮嘱丈夫一定要记录下自己这段难忘的经历。

一直有健身习惯的她，在怀孕期间继续随私人教练每周健身、做普拉提。“医生也建议我可以适度地锻炼，对身体、对宝宝的健康都有好处。”

与此同时，百汇东岸医院在圣诞节的零时39分，也迎来了一位华族圣诞女宝宝。