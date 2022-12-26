碧山水果摊 200公斤榴梿免费任吃

（早报讯）另类圣诞礼物，榴梿业者搞噱头，凌晨12时大派200公斤榴梿，让顾客免费任吃，开放一个小时吸引许多熟客上门。

位于碧山第513座组屋底层的榴梿业者，在平安夜（12月24日）晚上11时左右在脸书发布消息，指准备了各100公斤的榴梿品种如猫山王和DXO，让顾客免费任吃。

《新明日报》记者赶到现场时，现场已有几名顾客等待参与免费大吃榴梿的活动。

业者准备200公斤榴梿让顾客免费任吃。（庄耿闻摄）

梁小姐（32岁，行政人员）告诉《新明日报》记者，她透过脸书直播得知业者免费派送榴梿后，便和姐妹从义顺前来。

“我们常光顾这个水果摊，刚好看到直播有免费榴梿吃，加上明天没有工作就过来了。”

住在附近的王小姐（40岁，餐饮业者）则是在友人的通知下，和三五好友一起前来。

“年纪大了，没有庆祝圣诞，来这里吃榴梿已经很满足了，而且圣诞节还是要工作。”

戴着脚踏车安全帽的林女士（55岁）则透露，她是水果摊的熟客，刚结束夜骑活动，还特地打给老板再三确认消息是否属实。

她说：“我本来还担心是假的，确定后才过来。”

摊主：花费2000元

水果摊负责人陈先生（30岁）告诉《新明日报》记者，免费送榴梿的目的是为了回馈忠实顾客的长期支持，以前也曾举办过类似活动。

“这次的花费大约是2000元左右，主要是让大家开心。我们也没有限制顾客能吃多少。”

活动持续一小时，于凌晨1时左右结束。