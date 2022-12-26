涉嫌伪造财报被通缉 潜逃两年后落网

（早报讯）涉嫌伪造财务报表向银行借贷1800万元，诺维娜全球集团联合创始人和另一职员潜逃国外被通缉两年，平安夜（12月24日）被警方逮捕，星期一（26日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期一发文告说，罗弥伦（43岁）曾是诺维娜全球生命医疗集团（Novena Global Healthcare Group，简称NGHG）和相关公司的董事，而王顺宇（43岁）则是NGHG的员工，与罗弥伦合作密切。

两人在2020年9月初离开新加坡，警方在他们离开后接到报案，被告知NGHG的财务报表伪造了会计公司安永（EY）的签名。警方随后对两人发出拘捕令，以及通过国际刑警发布红色通缉令。

警方在中国执法机构的协助下，于上星期六将两人带回新加坡，商业事务局也在同一天逮捕两人。

罗弥伦和王顺宇在星期一被控上法庭，各面对两项有关伪造文件的控状，指他们涉嫌在2019年伪造已经审计的财务报表，向银行借贷1800万元。一旦罪成，可被判坐牢长达10年及罚款。

商业事务局局长周祥泰说：“警方会毫不犹豫地采取新加坡法律所允许的必要措施，缉拿在新加坡犯罪者，不论他们在何时犯罪或逃往何处。”

周祥泰也对中国公安在这起案件中提供的协助，表示感谢。他说，警方会继续与国外执法机构密切合作，将罪犯绳之以法。

警方的调查仍在进行中。（部分人名译音）