（早报讯）上个星期五（12月23日），美国股市在小长假前震荡收高，但对加息和经济衰退的担忧拖累标普500指数和纳斯达克指数表现，这两个指数录得连续第三周下跌。纳斯达克指数收高0.21%，标普500指数上涨0.59%，道琼斯工商指数涨幅达0.53%

新加坡海峡时报指数在长周末来临前交易淡静，上个星期五收报3257.7点，跌幅仅为0.36％。

美国和新加坡股市因为圣诞假期星期一休市。

以下是星期二（27日）可关注的股票：

1.祐玛战略（Yoma Strategic）及其子公司Thanlyin Estate Development Limited和Star City International School Company Limited宣布，它们已于12月23日达成协议，出售缅甸仰光StarCity项目给祐玛银行（Yoma Bank），出售价为4000万美元（约5392万新元）。

2.胜科海事（Sembcorp Marine）上个星期五闭市后透露，它预期将在2023年1月举行特别股东大会，寻求股东批准合并计划。公司已向有关当局提交申请批准合并计划，并继续致力尽早的举行特别股东大会。

3.台湾金融监督管理委员会12月22日已批准星展集团控股（DBS）收购花旗集团（Citigroup）在台湾的个人银行业务。星展星期五闭市后发布了这个消息。它是在今年1月间宣布这项收购计划。

4.第二房地产（Second Chance Properties）宣布，决定放弃发行新股并派送凭单和更改公司名的计划。它透露，自从10月和12月间发布有关计划后，新交所审查它的申请时向它提出了一些重大课题。为股东利益着想，它决定暂时不进行有关企业行动，并已撤销了有关申请。

5.翱兰集团（Olam Group）星期五午后透露，已完成以12亿4000万美元（约17亿新元）把旗下翱兰农业（Olam Agri）的35.4％股权脱售给战略投资者SALIC国际投资公司的交易，这为翱兰农业取得35亿美元的估值。翱兰集团的持股因此减至64.57％。SALIC也与翱兰农业签署供应与合作战略协议，将加速翱兰农业进入中东市场。