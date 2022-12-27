职总平价超市折扣计划延长至明年底

（早报讯）职总平价超市每周给予建国一代、立国一代和社保援助计划（CHAS）蓝卡折扣计划，从下月1日起再延长一年，至2023年12月31日；这三项折扣计划在今年已协助年长消费者节省超过1150万元。

持有建国一代卡的年长者，每逢星期一和星期三，可继续到职总平价超市购物，以享有3%的折扣优惠。立国一代和社保援助计划（CHAS）蓝卡持有者的优惠，则分别可在星期三和星期四，享有3%购物折扣。

职总目前共有四项协助年长者及低收入家庭的计划，除上述三项计划，还包括每逢星期二2%折扣，给60岁以上乐龄消费者折扣计划，所有折扣计划每天消费限额200元。

职总平价星期二（12月27日）发文告说，降低生活费向来是他们关注的重点。职总平价集团总裁查瓦拉（Vipul Chawla）指出，在经济笼罩的不确定性环境下，集团致力于确保顾客能够获得家庭必需品，而延长折扣计划，有助于减轻一些购买日常必需品的财务负担。

职总平价早前已宣布，为抵消消费税上调对公众的影响，将从明年1月1日起，为500种生活必需品提供额外1%折扣，优惠计划为期六个月。 这500种必需品都是消费者经常购买的物品，包括职总平价自家品牌和其他品牌的新鲜水果、蔬菜、肉类、主食、乳制品、纸制品、洗涤剂，以及家用清洁剂等。