本地股市星期二早盘上涨

（早报讯）中国取消冠病疫情入境隔离措施以及美国核心个人消费支出价格指数的降温带动市场情绪，亚洲主要股市星期二（12月27日）普遍上涨，新加坡海峡指数早盘高开，盘中有所回落。

亚洲主要股市星期二早表现良好，日本、上海、深圳、韩国和台湾股市都上涨，唯香港和悉尼股市下跌。

新加坡方面，海指成分股午休前普遍上涨，丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）领涨，午休前分别上涨1.92％、1.46％和1.14％。海指截至中午12时上涨14.18点或0.44％，报3271.88点。

中国国家卫生健康委员会星期一晚宣布从明年1月8日​起，​不再对冠病感染者实施隔离措施，但仍需要提交阴性的新冠病毒检测结果，不再判定密接者和划定高低风险区​，​国际客运航班数量管控也将全面开放。不过目前，旅行者仍需在指定的酒店或设施隔离五天，在家隔离三天。

摩根资产管理全球市场策略师朱超平认为，中国最新的政策举措表明，大多数主要城市的经济活动可能很快恢复正常，这对投资者来说是非常积极的信号。

“到明年1月，大多数中国城市可能会从最新一波疫情中恢复过来，这将比人们预期的要快。虽然有人担心疫情会持续更长的时间，并对经济造成压力，但事态发展总体上好于预期。”

他还表示，中国重新开放也意味着中国游客出境游的恢复，这将提振中国以外的消费者和服务业表现，尤其是邻近的东南亚国家。

LightStream Research的分析师加藤美升(Mio Kato)认为，由于感染情况还不明朗，现在要确定重新开放是否会按照计划的时间表进行还为时过早，不过入境旅游公司最近的股价表现略好，购买兴趣可能会相应增加。

上个星期五公布的数据显示，美国11月消费者支出几乎没有增长，通胀进一步降温，强化了美国联邦储备局可能放缓激进的货币政策紧缩步伐的预期。不过，劳动力市场紧张带来的价格压力仍然是联储局的一个担忧，也是对明年降息的赌注的挑战。

花旗(Citi)分析师也在一份报告中指出，联储局的政策利率可能在2023年底达到5.25％至5.50％，这主要是基于劳动力市场在2023年的头几个月继续增加就业机会的预期，这将对工资和非住房服务价格构成进一步的上行压力。