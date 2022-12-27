跨年夜警方部署无人机 在滨海湾高空监测

（早报讯）配合2023年元旦倒数活动，警方首次出动三款不同功能的无人机，在滨海湾高空监测人群，必要时可通过装配在无人机上的聚光灯和警报声提醒民众，并用机上的扩音器传达信息。

为了保障民众安全，警方将于跨年夜时在滨海湾一带加强戒备，应用科技辅助监控。三款分别重一公斤、五公斤和七公斤的无人机将在夜空中飞行，通过摄像和热像感应器判断人群规模、流量和密度。

内政团队无人机应急小组主管沈德明警监受访时说：“这些无人机装置了扩音器，能随时向民众播报公共安全信息，包括在突发事故时传达指示，帮助警方管制人群。无人机由受过专门训练的警员操控，只在滨海湾水面上飞行。”

一公斤的无人机与地面的电源相连，只能垂直飞行，但续航力长达两个小时；五公斤的无人机小巧灵活，可视情况在雨中运作，监测200米范围内的情况；七公斤的无人机则可搭载扩音器和聚光灯警示民众，机上发出的警报声响亮刺耳。

此外，警方也部署了增强版的流动闭路摄录系统（Enhanced Mobicam），利用电眼远程监控热门景区，系统配备了闪烁器、扩音器和电子显示牌，可向民众播放公告和展示电子信息。

名为Crowd@MarinaBay人潮互动网页则从跨年夜傍晚6时起，实时展示滨海湾一带的拥挤程度、封闭区域，以及人潮尚未达到极限的地点。

活动场地附近严禁公众使用无人机，警方也促请公众不要骑脚踏车，以免发生碰撞。