滨海湾跨年料迎50万人 警加强戒备管制人潮

（早报讯）来临滨海湾大型跨年倒数活动料将迎来50万人潮，警方将出动逾700名警员严正以待。滨海湾中心区和部分地铁站的出入口也将实行人流管制，一些道路将从傍晚6时起关闭。

新加坡警察部队星期二（12月27日）发文告说，本次安保行动由警方反恐紧急应对部队、特别行动指挥处、保卫指挥处、公共交通保安指挥处、警察海岸卫队、交通警队、无人机应急小组和七大警署联合参与。

时隔两年，今年的滨海湾元旦倒数活动首次回到疫情前没有人数上的限制，为了应对预见的人潮，警方策划并展开了周密的部署，确保公众安全，保安滴水不漏。届时，警员、辅警和保安人员将到场巡逻，并可能基于安全理由抽查民众的个人物品。警方吁请民众配合，并遵守执勤人员的指示。

为避免韩国梨泰院踩踏悲剧发生，一些地点将进行人流管制：

一旦超过人数顶限，滨海湾中央区的人行道将关闭，而且“只出不进”，这些人行道包括：滨海湾中央岬、富丽敦一号、鱼尾狮公园、滨海公园、滨海宝龙坊、滨海湾金沙宝龙坊以及滨海湾附近地段。

海滨桥和螺旋桥旁的海湾道（Bayfront Avenue）仅用于行人通行，民众不可在这些走道上聚集。

人潮过于拥挤时，部分地铁站出口可能暂时关闭，以疏导人流到其他地方，地铁列车也可能绕站停靠。

民众可从跨年夜傍晚6时起，实时查询Crowd@MarinaBay人潮互动网页，了解滨海湾一带的拥挤程度、封闭区域，以及人潮尚未达到极限的地点。（蔡家增摄）

部分道路从跨年夜傍晚6时起暂时关闭，直至元旦凌晨。驾车人士不可在东海岸公园大道（薛尔思桥）一带停下车子观看烟花表演，以免阻碍交通。

警方将在散场时设置路障和方向牌疏导人流和交通，确保过程井然有序，并吁请民众耐心等待。民众在人潮拥挤的地方应时刻看管好随身物品，并在有陌生人靠近时保持警惕，也应同朋友或一群人随行，避开滋事人群。