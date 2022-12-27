中国下月松绑边境管控 春节飞上海票价逾5000元

（早报讯）中国宣布明年1月8日大幅松绑边境管控，不再需要入境时检测及隔离，也不再限制国际航班数量，但由于各大航空尚未增加班次，农历新年热门日期直飞不是没班次，就是要价高达5235元。

春节期间，新加坡飞往上海的机票价飙高。（谷歌航班截图）

中国国家卫生健康委员会星期一（12月26日）深夜发布防疫新的总体方案，宣布从明年1月8日起，不再对入境人员采取全员核酸检测和集中隔离，也将取消国际客运航班数量管控，标志着中国将在冠病疫情暴发三年后，大幅开放边境。

目前，我国直飞中国多个主要城市的航班，为每周一班或两班，由于中国官方在深夜宣布消息，因此许多航空公司星期二（27日）早上尚未安排增加航班。

不过，我国飞往北京的新航客运航班每周二和周五出发，目前当地监管限制只允许运载货物，但从12月30日起将开始载客。

根据《新明日报》记者星期二中午查询的机票价，靠近农历新年期间直飞北京的机票已售罄，唯一能买到的是1月13日出发、1月27日回新的机票，而且价格近4000元。新航直飞上海仍有除夕（1月21日）出发的来回机票，但经济舱机票的价格已经高达5235元。

飞往广州的春节直飞班次，目前只有中国南方航空提供，价格仍低于2000元。若想飞成都则仅有四川航空，价格同样略低于2000元。

一般相信，随着国际航班数量不再受限，各大航空公司也将陆续推出新班次应付市场需求，届时价格有望逐步回落。