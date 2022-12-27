2023年1月5日起 公众可上网预约换新钞

（早报讯）农历新年将至，公众可从明年1月5日起上网预约换钞票的日期和时段，以避开人潮。残障者和60岁及以上的公众则不必遵守这项规定，他们可直接到场排队换钞。

根据新加坡金融管理局和新加坡银行公会星期二（12月27日）发出的文告，本地有25家银行会提供换“适用钞”（Fit-for-Gifting notes）和新钞的服务。

当中，星展银行、华侨银行和大华银行的用户不论换新钞或适用钞都必须提前上网预约，残障者和60岁及以上的用户可选择直接到银行分行排队。用户可从明年1月5日起登录各银行的网站预约，最早可从1月10日起领取钞票。

马来亚银行和渣打银行只要求换新钞的用户提前上网预约，若只换适用钞，则不用预约。渣打银行一样只允许残障者和60岁及以上的用户到分行排队换新钞。

金管局12月6日宣布推出适用钞，替代2013年推出的如新钞（Good-as-New notes）。适用钞只经一次机器检查，因此它的碳排放量远远低于印制新钞和需要两次机器加工处理的如新钞。

星展银行和大华银行的一些分行提款机和临时提款机，将让用户提取更大数额的2元和10元面额适用钞。

另外，金融管理局和新加坡银行公会强烈鼓励公众在来临农历新年使用适用钞或电子红包，以降低碳排放和避免浪费资源。

金管局每逢农历新年节庆须发行约1亿张新钞，可是节庆后，新钞数量远超市场需求，大部分只能销毁，形成庞大的资源浪费。