兀兰电板车电梯内爆炸命案 验尸庭：改装电池损坏或过热酿祸

（早报讯）电动踏板车在兀兰组屋电梯内爆炸起火，导致20岁送餐员严重烧伤丢命，验尸庭揭露电动踏板车不符安全标准，火患可能由改装的电池组损坏或过热引起。

这起致命意外，发生在2021年6月3日晚上11时25分，地点是兀兰16通道第537座组屋。验尸庭星期二（12月27日）针对死者伊凡（Muhammad Irfan Danish Azhar）的死因展开研讯。

警方调查官指出，伊凡当晚结束送餐工作，在晚上10时56分抵达组屋楼下，骑着电板车乘搭电梯到九楼的住家。伊凡后来接到好友的电话，晚上11时25分再出门。

根据警方电眼和电梯内的电眼拍下的画面，伊凡骑着电板车从九楼进入电梯，按了一楼的按钮。电梯门关上后，伊凡下车查看电板车，这时电板车突然爆炸起火，电梯内出现一团火球。

伊凡拼命按着电梯按钮尝试逃脱，电梯门在二楼打开，居民看到他从电梯冲出来，全身着火，痛苦呻吟，也有居民听到他喊“妈妈”。

伊凡在二楼和一楼之间的楼梯口倒下，民防人员抵达后发现他还意识清醒，申诉呼吸困难。救护人员将他送往邱德拔医院抢救，但他身体已95%烧伤，隔天（4日）早上10时29分伤重过世，死因为严重烧伤以及吸入过度浓烟。

调查显示，伊凡在网上购买这辆改装的二手电板车，并加上改装的电池组。

庭上揭露，改装的电池组没有电池管理系统，这可加快电板车的充电速度，或允许电板车行驶更远，但也可能造成电池组长期使用后损坏。民防调查官也指出，电池组可能因为过热起火。

案件续审，验尸官料在2023年发表裁决。