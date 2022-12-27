【亚细安足球锦标赛】伊凡、沙瓦破门 雄狮两球战胜老挝

（早报讯）凭借伊凡和沙瓦的进球，“雄狮”新加坡国家足球队星期二（12月27日）晚上在三菱电机杯亚细安足球锦标赛B组小组赛中，客场2比0战胜老挝，取得本届赛事的第二场胜利。

首轮比赛，雄狮3比2险胜缅甸，取得开门红。多赛一轮的老挝则是以0比6和0比5不敌越南和马来西亚，处于淘汰边缘。在本届赛事中，老挝暴露出不少弱点，不论是从体力、经验还是与对手的对抗能力来看，老挝都没有太大优势。本场比赛，雄狮开局便反客为主，不断强攻对方禁区。

比赛第六分钟，雄狮完成一次漂亮的进攻，法里斯接球杀入禁区，可惜球在回传时被对方防守球员解围，错失射门良机。第25分钟，雄狮在禁区弧线处获得一次自由球机会，但中场沙丹射得太正，球被对方门将没收。

第32分钟，雄狮终于打破僵局。球队在禁区边缘再次获得自由球机会，中卫伊凡在门前飞身一跃，头槌破门得手，帮助雄狮首开记录。这也是伊凡在本届赛事中的首个进球。

易边再战，雄狮在第50分钟有一次绝佳射空门机会，但法里斯的射门缺乏力度，被追赶回防的老挝球员飞身踢出。随后老挝也打出一次漂亮的反击，前锋文帕瑟左路接球推进后送出一脚劲射，但球依然未能逃过雄狮门将哈山的五指山。

伤停补时阶段，老挝门将苏瓦纳桑苏出现失误，替补上场的前锋沙瓦成功抢断推射空门得手，雄狮2比0获胜。

全场比赛，雄狮获得12次射门机会，七次射正；老挝10次射门机会，三次射正。

老挝现世界排名第187位，在本场比赛之前，球队在过去六场比赛中输掉了五场，失球数达到20个，只攻进一球。在亚细安足球锦标赛历史上，老挝从未从小组赛中出线。

随着本场比赛的胜利，雄狮在老挝面前取得了十连胜佳绩，同时也在B组积分榜上与马来西亚同积六分，暂居前二。雄狮下一战将于周五（12月30日）回到主场迎战越南。