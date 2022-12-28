（早报讯）投资者对2023年的经济前景偏于悲观，使美债收益率日内攀升，给成长型股票带来压力。美国股市主要指数在星期二（12月27日）的交易日中多数收跌。纳斯达克指数收跌1.38%，标普500指数下滑0.4%，道琼斯工商指数微涨0.11%

中国边境开放加上美国通胀指数低于预期提振亚太股市，新加坡海峡时报指数星期一闭市报3266.38点，涨0.27％。

以下是星期三可关注的股票：

1.佳发公司（Japfa）在开市前要求暂停交易，原因是从事中国牛奶业务的AustAsia Investment Holdings（简称AAG）将于12月30日在香港上市。

2.在新交所观察名单中的奥斯国际（Ossia International）提出延期申请，希望将脱离观察名单的“补救期”（cure period）延长至2023年12月4日。

3.手套厂商优格医疗集团（UG Healthcare）闭市后宣布，集团在尼日利亚成立合资医疗诊断公司，以扩大非手套医疗保健相关领域的业务。集团说，合资企业的投资将使用内部资金，预计不会对截至明年6月底的每股收益产生重大影响。

4.Rex国际（Rex International）的子公司Lime Petroleum以6805万美元（约9151万新元），完成对科威特对外石油勘探（KUFPEC）在挪威北海油田10％的股份收购。油田目前处于调试阶段，预计明年1月开始运营并于第二季达到每日约3万5000桶的稳定产量。

5.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）以2200万元将位于樟宜的仓库出售给诺雅家具（Nova Furnishing），售价比今年10月的估价高出39.2%。