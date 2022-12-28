小股风暴案主谋苏启文监36年 柯素玲监20年

（早报讯）利用“洗牌交易”、“对敲交易”等手段炒高三家上市公司股价，吸引投资者入场后造成股市崩盘，近80亿市值瞬间蒸发，2013年“小股风暴”主谋苏启文坐牢36年，其情人柯素玲坐牢20年。

案件于星期三（12月28日）早上下判，高庭法官符晓平表示，苏启文与柯素玲基于对市场的了解以及人脉，几乎每天操纵股市。他们这么做是为了个人利益，即使在计谋失败后，企图妨碍司法公正。法庭给予两人的刑罚，必须显示罪行的严重性。

苏启文原本应监42年，但考虑到他已62岁，法官判他坐牢36年。

由于柯素玲罪责较轻，被判坐牢20年。

“小股风暴”誉为“新加坡史上最严重的股市操纵案”，主谋苏启文和柯素玲（57岁）各面对189项和178项控状，罪名包括共谋用虚假交易和欺骗性手段操纵股价、共谋欺骗罪名等。苏启文独自面对多项妨碍司法公正及触犯公司法令的罪名。

两人不认罪，经过近200天的审讯后，2022年5月，苏启文被判180项罪名成立，而柯素玲则有169项罪名成立。

审讯揭露，苏启文与柯素玲在2012年8月至隔年10月，以各种手法推高三家公司的股价。

这三家公司分别为司亚昇投资（Asiasons）、博诺集团（Blumont），以及瑞狮集团（LionGold）。

两人操纵上百个交易户头，进行“左手换右手”的洗牌交易（wash trading）与对敲交易（contra trading），制造交易旺热的假象，吸引投资者入场。股价最终撑不住，在2013年10月4日一日内崩盘，造成78亿市值瞬间蒸发。

两人也不诚实地通过按金交易（margin financing）的融资方式，以三家公司的股票为保证金，欺骗两家金融机构发放逾2亿3000万元，用来操控股价。