御膳房集团被指未完成近2万元订单 拖欠薪水与供应商费用

（早报讯）御膳房集团和旗下品牌的餐饮公司被指未完成总值近2万元的订单，也拖欠供应商费用和至少87名员工的薪水。人力部正展开调查。

旗下拥有多个品牌的餐饮集团御膳房（Royal Cuisine Group）被指以中央厨房停电为由，没有完成多个顾客订单。

新加坡消费者协会会长杨益财接受《联合早报》询问时证实，消协在11月25日至12月21日之间，接到64起有关御膳房集团和旗下餐饮公司的投诉。其中，御膳房集团占了37起，旗下品牌Happy MamaPapa Catering占13起，Healthy Meals Catering占七起，Angel Confinement Meals占四起，Tingkat Singapore和Vegetarian Buffet则各占两起和一起。

这些投诉主要指这些品牌的食格（tingkat）、月子餐和订餐没有如期送达。受影响的顾客称，商家以中央厨房停电为由无法送单，却无法确认什么时候可以恢复营业和送餐服务。

据统计，未完成的订单总值接近2万元，商家也被指没有回应顾客的退款要求。

御膳房集团同时被指拖欠员工薪水，以及供应商费用。

目前，人力部正在调查御膳房集团和旗下餐饮公司是否触犯雇佣法令。截至上个星期五（12月23日），有87名前员工求助劳资政纠纷调解联盟，追讨欠薪。当局目前正给予协助，也将他们转介给职总就业与培训中心（e2i），以获得就业援助。

《联合早报》正在向御膳房集团了解更多详情。