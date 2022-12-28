本地股市星期三早盘低开高走

（早报讯）美国国债收益率攀升打压美股隔夜表现，加上中国取消冠病封控措施后，感染人数达到峰值的速度快于预期，引发了人们对经济复苏速度的担忧，亚洲主要股市星期三（12月28日）跌多涨少，新加坡海峡指数早盘低开高走。

亚洲主要股市星期三早盘阶段中，唯上海、香港股市和海指出现上扬，韩国与台湾股市领跌。海指截至中午12时上涨0.84点或0.03%，报3267.22点。

14只海指成分股下跌，怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）领跌，午休前分别下跌1.29％、0.63％和0.6％。10只成分股上涨，DFI零售（DFI Retail）以4.12%领涨，丰益国际（Wilmar）上扬1.92%。

此前，不少投资者殷切的期望“圣诞老人行情”的到来，但由于市场情绪暗淡，2022年的“圣诞反弹”遗憾缺席，辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》采访时说：“10月中到12月初这段时间，因为美国消费价格指数（CPI）增长放缓，市场预期美国联邦储备局或会降低激进加息的速度，所以有超过一个半月的上涨，这使得全球不少股指都攀升到高位，提前预支了一些涨幅。”

韩巍认为，虽然中国开放后，感染人数激增的速度或在短期内引发一定的市场恐慌，但目前来看，重症比例并不高，这种快速的感染速度反而能够缩短中国经济恢复的时间，因此大家也在逐步接受这种状况，恐慌程度有所抑制。

另外，有报道称，中国将取消对入境游客的检疫要求，并开始向内地居民发放护照和香港旅行许可，也加剧了人们对全球通胀压力的担忧。

Miller Tabak + Co的首席市场战略师马里（Matt Maley）在与彭博社的采访中说：“明年晚些时候我们会看到联储局政策转向，他们或会开始降息，但当形势比现在糟糕得多时，那才会发生。”

此前，日本央行部分调整当前超宽松货币政策，将长期利率波动幅度由正负0.25％扩展至正负0.5％，令市场震惊。尽管市场对日本央行可能改变政策的预期越来越高，但投资者的注意力可能会集中在4月份日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)卸任后由谁接任。

荷兰国际集团(ING)经济学家姜敏珠（Min Joo Kang）认为，一旦任命新行长，那么政策评估将在2023年第二季度进行。

“2023年上半年可能会再次调整收益率曲线控制政策，日本央行预计将在2023年底或2024年初加息。”