无业叔称没钱吃饭 撬自助洗车器偷钱

（早报讯）无业阿叔称找不到工作又没钱吃饭，结果打多层停车场洗车系统的主意，用螺丝起子撬开锁头，偷走里面的硬币，共五个多层停车场遭殃。

现年58岁的朱品胜（译音）面对18项控状，包括恶作剧和偷窃的罪行。他星期二（12月27日）承认其中七项，余项交由法官下判时一并考虑。

负责安装及管理多层停车场自助洗车器的公司，在2020年4月29日报案，指有人破坏位于中峇鲁金殿路（Kim Tian Road）第131A座多层停车场的自助洗车器。

负责人接着检查其他多层停车场，发现还有另外四个遭殃。

调查揭露，被告在2020年4月29日凌晨3时零7分，用螺丝起子撬开自助洗车器的锁头，偷走硬币盒子里的钱。负责管理的公司无法确认盒子里共有多少钱。

被告屡次犯案，最终在去年4月1日到惹兰固哥（Jalan Kukoh）第8A座多层停车场犯案时，因螺丝起子断裂弄伤自己，留下血迹，经过化验确定了他的身份。

此外，被告去年1月26日下午4时30分左右，在约克山（York Hill）第11座组屋，趁一名客工午休时偷走他的手机，并将放在手机壳内的工作准证丢掉。

被告求情时说，他找不到工作，没钱吃饭。他一开始都是吃别人剩下的食物，后来因为两三天都没有吃饭了，才会到多层停车场撬开机器拿钱吃饭。

法官最终判他坐牢六周。