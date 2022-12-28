裕廊东首现百万转售组屋

（早报讯）裕廊东首次出现百万转售组屋，一双层公寓式组屋单位本月以100万元易主。

根据建屋局官网资料，这个双层公寓式组屋单位（Executive Maisonette）位于裕廊东21街第287D座七至九楼，面积为145平方米。该组屋建于1998年，剩余地契约74年。

随着裕廊东如今也跻身“百万组屋俱乐部”，我国现有26个市镇当中就仅剩蔡厝港、武吉班让、裕廊西、三巴旺和盛港这五个非成熟区还未出现百万组屋。

资料显示，裕廊东今年截至目前共有49笔公寓式组屋转售交易，有八项交易在90万元以上，另有13项转售价介于80万至89万元，所有公寓式单位面积至少有140平方米。

受访房产专家皆对该区在降温措施后出现百万组屋不感到意外。

设备完善具吸引力

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清此前受访时便指出，裕廊东这一区因设备完善而具有一定吸引力，因此曾看好这将会是下一个出现百万组屋的非成熟市镇。

她透露，除了公寓式组屋单位外，该区的五房式单位转售价也不低，今年内就有一间五房式单位以超过80万元成交。

“这里有至少三个大型商场，又有黄廷芳综合医院。再加上这里办公楼多，又有工业区，且距离国大、南大、理工学院等学府也不远，出租潜力佳。随着未来登加的发展完成后，也会带动裕廊一带变得更加蓬勃。”

博纳集团高级主要执行官林永富则分析，裕廊东整体组屋单位数量少，也是转售价高的原因之一。

“裕廊东整体只有2万3400多个组屋单位，公寓式组屋单位更是只有1800个，属于很小的市镇。相比之下，裕廊西总共有7万2000多个组屋单位，单是公寓式组屋单位就有6000多个。物以稀为贵，量少自然会导致这区组屋价格高，今年内裕廊东21街就有几个单位以超过90万元转售，今年6月已经有单位达到96万元高价。”